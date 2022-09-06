Grito dos Excluídos vai protestar por igualdade, comida e segurança

Organizado por Igrejas e movimentos sociais, o Grito dos Excluídos de 2022, tendo como cenário a recordação de 200 anos da Independência, promete lembrar dos que estão sendo esquecidos no país. O movimento chega a sua 28ª edição com o tema “Vida em Primeiro Lugar” e destaca o lema, “Brasil: 200 Anos de (In) Dependência. Para quem?”. Em entrevista à CBN Vitória, o padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória e pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, na Capital, fala sobre a programação. “O Grito dos Excluídos e Excluídas 2022 é um grito por comida, dignidade e liberdade. É um grito de esperança, silenciado na garganta dos pobres”, destaca.