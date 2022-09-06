Grito dos Excluídos vai protestar por igualdade, comida e segurança

Organizado por Igrejas e movimentos sociais, o Grito dos Excluídos de 2022, tendo como cenário a recordação de 200 anos da Independência, promete lembrar dos que estão sendo esquecidos no país. O movimento chega a sua 28ª edição com o tema “Vida em Primeiro Lugar” e destaca o lema, “Brasil: 200 Anos de (In) Dependência. Para quem?”. Em entrevista à CBN Vitória, o padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória e pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, na Capital, fala sobre a programação. “O Grito dos Excluídos e Excluídas 2022 é um grito por comida, dignidade e liberdade. É um grito de esperança, silenciado na garganta dos pobres”, destaca.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Padre Kelder Brandão - 06-09-22
A programação do Grito tem previsão de iniciar a concentração a partir das 8h, no campus de Goiabeiras da Universidade Federal (Ufes) e término na Praça de Gurigica. Haverá também uma parada em frente à sede da Petrobras, na Av. Nossa Senhora da Penha, para um ato de protesto “contra as privatizações, a política de preços, que tem feito aumentar consideravelmente o valor do combustível e do gás de cozinha”. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com apoio da Campanha Paz e Pão, da Arquidiocese de Vitória, distribuirá alimentos arrecadados entre agricultores familiares, trabalhadores rurais dos assentamentos do MST e dos acampamentos.