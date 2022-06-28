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Saúde

Gripe: ES amplia vacinação para toda a população capixaba

Quem explica é o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 10:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2022 às 10:40
Campanha de vacinação contra a influenza: ampolas da vacina contra a gripe produzida pela Fiocruz
Campanha de vacinação contra a influenza: ampolas da vacina contra a gripe produzida pela Fiocruz Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
O Espírito Santo ampliou a vacinação contra a gripe para todos aqueles maiores de seis meses de idade. Antes, o imunizante estava disponível apenas para grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A medida adotada pelo órgão federal foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (27). Atualmente, segunda a Sesa, 58% dos grupos prioritários com meta preconizada pelo Ministério de 90% de cobertura vacinal receberam a dose contra a Influenza, segundo dados disponíveis no Painel Vacina e Confia. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, fala sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 28-06-22
A imunização da população em geral será feita com doses remanescentes da campanha de vacinação destinada ao público-alvo, que começou em abril deste ano. Em relação ao estoque, a Secretaria da Saúde (Sesa) informa que as doses são ofertadas durante a campanha vigente, entretanto, solicitará ao Ministério da Saúde se há a possibilidade de envio de mais doses ao Estado, a fim de contemplar mais capixabas.

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