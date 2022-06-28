Gripe: ES amplia vacinação para toda a população capixaba

O Espírito Santo ampliou a vacinação contra a gripe para todos aqueles maiores de seis meses de idade. Antes, o imunizante estava disponível apenas para grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A medida adotada pelo órgão federal foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (27). Atualmente, segunda a Sesa, 58% dos grupos prioritários com meta preconizada pelo Ministério de 90% de cobertura vacinal receberam a dose contra a Influenza, segundo dados disponíveis no Painel Vacina e Confia. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, fala sobre o assunto!