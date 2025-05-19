Gripe aviária: o que o ES fará para proteger granjas comerciais

Gripe Aviária Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, na última sexta-feira (16), o primeiro caso de gripe aviária em granjas comerciais do Brasil. Desde que o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) foi detectado no país, em maio de 2023 no Espírito Santo, o agente estava restrito a aves silvestres. De acordo com a pasta, desta vez o caso foi identificado num estabelecimento em Montenegro, município do Rio Grande do Sul. Medidas de contenção previstas no Plano de Contingência Nacional do Setor Saúde para Influenza Aviária foram tomadas, como o abatimento dos animais para evitar a disseminação do vírus. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Enio Bergoli, fala sobre as medidas adotadas no Estado para garantir a proteção das granjas comerciais. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 19-05-25.mp3

Não há evidências de que humanos possam contrair a gripe ao consumir ovos ou carne de aves infectadas. O risco de transmissão para pessoas é muito baixo. É mais comum entre profissionais que têm contato direto com animais doentes. A transmissão de pessoa para pessoa ainda não foi identificada.

