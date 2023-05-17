Gripe aviária: locais interditados e funcionários em quarentena após confirmação de três casos em aves

As três aves identificadas no Espírito Santo com gripe aviária estavam debilitadas e já tinham morrido quando saíram os resultados dos testes que identificaram que elas estavam com o vírus H5N1. A primeira foi achada caída na praia em Marataízes, no sul do Estado. Por coincidência, quem identificou o trinta-reis-bando debilitado foi uma médica veterinária do próprio Idaf, que teve os cuidados para recolher a ave de forma segura. A segunda ave, também um trinta-réis-bando, foi encontrada caída embaixo de uma árvore no parque da Fazendinha, em Jardim Camburi, que fica a pouco mais de 2 km da praia, onde as aves costumam ficar. Ela foi recolhida por técnicos do Instituto Caiman que atuam no parque. As duas foram levadas para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), em Cariacica. E lá, infectaram uma terceira ave, um Atobá-pardo que estava se recuperando de um problema na pata desde janeiro. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, fala das medidas de biosseguridade para a proteção da avicultura capixaba. Segundo Enio Bergoli, os locais onde as aves foram recolhidas estão interditados e as pessoas que tiveram contato entraram em quarentena.