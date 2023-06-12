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Cidades

Gripe aviária: ilhas turísticas estão proibidas de receberem visitantes no ES

Ouça entrevista com Alexandre Afonso, Coordenador de Animais Domésticos e Silvestres da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jun 2023 às 11:13
Os animais contaminados são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando . (Shutterstock)
Entre os animais contaminados estão o da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando . (Shutterstock) Crédito: Shutterstock
A prefeitura de Vila Velha proibiu o acesso a cinco ilhas na costa da cidade por 180 dias, após casos de gripe aviária (vírus H5N1) serem confirmados no município. O bloqueio segue uma determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para evitar que pessoas tenham contato com aves contaminadas. 
Segundo a prefeitura, as ilhas com visitas proibidas são: Ilha dos Pacotes, Ilha da Pedra do Sapo, Ilha Pituã, Ilha Itatiaia, Ilha das Garças; As ilhas ficam nas praias da Costa e Itapuã. Duas delas - ilhas Pituã e Itatiaia - são turísticas e muito visitadas até por moradores que conhecem a região, por conta das águas claras e a beleza natural. No local, não há construções, apenas algumas prainhas de águas claras. Em entrevista à CBN Vitória, o Coordenador de Animais Domésticos e Silvestres da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, Alexandre Afonso, fala sobre o assunto,
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Afonso - 12-06-23.mp3
O governo do Espírito Santo proibiu, por tempo indeterminado, que turistas tenham acesso a oito ilhas que ficam localizadas em Setiba, Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória. Com essa determinação, sobe para 13 o número de ilhas turísticas com acesso proibido de visitantes devido à gripe aviária no estado. Elas ficam no Arquipélago das Três Ilhas, que na verdade possui cinco ilhas (Quitongo, Cambaião, Guanchumbas, Leste-Oeste e Guararema), e na Área de Proteção Ambiental (APA), que é composta por outras três ilhas: Francisco Vaz, Toaninha e Alacaeira. Todas elas, portanto, estão proibidas de receberam turistas.

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