Gripe aviária: ilhas turísticas estão proibidas de receberem visitantes no ES

Entre os animais contaminados estão o da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando . (Shutterstock) Crédito: Shutterstock

A prefeitura de Vila Velha proibiu o acesso a cinco ilhas na costa da cidade por 180 dias, após casos de gripe aviária (vírus H5N1) serem confirmados no município. O bloqueio segue uma determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para evitar que pessoas tenham contato com aves contaminadas.

Segundo a prefeitura, as ilhas com visitas proibidas são: Ilha dos Pacotes, Ilha da Pedra do Sapo, Ilha Pituã, Ilha Itatiaia, Ilha das Garças; As ilhas ficam nas praias da Costa e Itapuã. Duas delas - ilhas Pituã e Itatiaia - são turísticas e muito visitadas até por moradores que conhecem a região, por conta das águas claras e a beleza natural. No local, não há construções, apenas algumas prainhas de águas claras. Em entrevista à CBN Vitória, o Coordenador de Animais Domésticos e Silvestres da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, Alexandre Afonso, fala sobre o assunto,

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