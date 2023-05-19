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Saúde

Gripe aviária: como as granjas do ES estão agindo para barrar contaminação

Ouça entrevista com o diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mai 2023 às 11:32
Ovos, produção, avicultura
Ovos, produção, avicultura Crédito: Unsplash
Após a confirmação de quatro casos de aves silvestres infectadas com a influenza aviária no Espírito Santo — situação inédita no país —, o setor de avicultura intensificou as medidas para as granjas não serem atingidas com o vírus H5N1. A intensificação das medidas de biossegurança é necessária visto que se o vírus chegar no aviário pode dizimar uma granja inteira em poucos dias. A principal medida é o isolamento dos aviários, de acordo com o diretor-executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand. Ele ressaltou que associação já trabalha com protocolos de biossegurança desde 2007 para evitar a disseminação do vírus, que já tinha sido identificado em anos anteriores em países da América do Norte e América do Sul. Em entrevista á Rádio CBN Vitória, Nélio fala sobre o assunto. 
"Iniciamos um processo de reunião das prefeituras, principalmente dos municípios onde a produção é concentrada, fazendo orientação no sentido de proteger as granjas, de bloquear realmente o acesso para quem não tenha necessidade. Ficam proibidas visitas, sendo acesso restrito às pessoas que fazem parte do dia a dia da produção. Também estão sendo revisadas as telas e cercas para evitar a entrada de animal silvestre ou qualquer outro tipo de animal que possa ser vetor de enfermidade", detalhou Nélio.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Nélio Hand - 19-05-23.mp3

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