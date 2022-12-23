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Consumidor

Greve nos aeroportos: saiba quais são seus direitos em caso de atrasos e cancelamentos

Quem explica é o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 dez 2022 às 10:54
Viagem, aeroporto, viagem em família
Viagem, aeroporto, viagem em família Crédito: Pexels
O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) enviou notificação para as empresas Gol Linhas Aéreas, Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Latam Airlines Group, por conta das denúncias e notícias de atrasos e cancelamentos de viagens devido à paralisação de pilotos, copilotos e comissários de bordo, iniciada na última segunda-feira (19), em alguns aeroportos do país.
O Procon já solicitou que as empresas comprovem, por meio de documentos, que todas as obrigações com os consumidores foram cumpridas de imediato. Também solicitou informações e comprovações a respeito dos voos com origem, conexão ou destino ao Aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar Salles, que foram cancelados e que sofreram atrasos; quais as providências foram e estão sendo adotadas visando a amenizar e a evitar prejuízos aos consumidores e como estão prestando assistência material aos consumidores, dentro dos termos estabelecidos pela Resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, explicou os direitos do passageiros diante de atrasos e cancelamentos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogerio Athayde - 23-12-22.mp3
Direitos dos passageiros
Atraso de 1 hora: o consumidor tem direito à utilização de canais de comunicação, como internet e telefone por parte da empresa de aviação.
Atraso superior a 2 horas, mas inferior a 4 (quatro) horas: a empresa deve oferecer também alimentação adequada.
Atrasos superiores a 4 horas ou em caso de cancelamento do voo: o consumidor tem direito a serviço de hospedagem (caso o viajante não more no município), além de opções de reacomodação de voo, execução do serviço por outra modalidade de transporte ou mesmo reembolso do valor total da passagem.
Se o consumidor estiver na cidade em que mora, a empresa pode oferecer o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto para um novo embarque, de acordo com a Resolução n° 400, da Anac.
Reclamações
As reclamações podem ser registradas pelo Atendimento Eletrônico, disponível no site www.procon.es.gov.br ou pessoalmente na sede do Procon-ES, na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória, de segunda-feira a sexta-feira, mediante agendamento pelo site www.agenda.es.gov.br. Outra unidade do Procon-ES está localizada no Faça Fácil Cariacica, que atende também aos sábados até as 13 horas. É importante que o consumidor apresente cópia dos documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF, além dos comprovantes da viagem.

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