Greve nos aeroportos: saiba quais são seus direitos em caso de atrasos e cancelamentos

Viagem, aeroporto, viagem em família Crédito: Pexels

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) enviou notificação para as empresas Gol Linhas Aéreas, Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Latam Airlines Group, por conta das denúncias e notícias de atrasos e cancelamentos de viagens devido à paralisação de pilotos, copilotos e comissários de bordo, iniciada na última segunda-feira (19), em alguns aeroportos do país.

O Procon já solicitou que as empresas comprovem, por meio de documentos, que todas as obrigações com os consumidores foram cumpridas de imediato. Também solicitou informações e comprovações a respeito dos voos com origem, conexão ou destino ao Aeroporto de Vitória - Eurico de Aguiar Salles, que foram cancelados e que sofreram atrasos; quais as providências foram e estão sendo adotadas visando a amenizar e a evitar prejuízos aos consumidores e como estão prestando assistência material aos consumidores, dentro dos termos estabelecidos pela Resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, explicou os direitos do passageiros diante de atrasos e cancelamentos.

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Direitos dos passageiros

Atraso de 1 hora: o consumidor tem direito à utilização de canais de comunicação, como internet e telefone por parte da empresa de aviação.

Atraso superior a 2 horas, mas inferior a 4 (quatro) horas: a empresa deve oferecer também alimentação adequada.

Atrasos superiores a 4 horas ou em caso de cancelamento do voo: o consumidor tem direito a serviço de hospedagem (caso o viajante não more no município), além de opções de reacomodação de voo, execução do serviço por outra modalidade de transporte ou mesmo reembolso do valor total da passagem.

Se o consumidor estiver na cidade em que mora, a empresa pode oferecer o transporte para a sua residência e desta para o aeroporto para um novo embarque, de acordo com a Resolução n° 400, da Anac.

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