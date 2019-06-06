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ENTREVISTAS

Greve da PM foi 'soluço' na trajetória de queda de homicídios no ES

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 22:24

Publicado em 

05 jun 2019 às 22:24
Daniel Cerqueira, doutor em Economia, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e um dos coordenadores do Atlas da Violência Crédito: João Viana
A divulgação do Atlas da Violência, nesta quarta-feira, apontou que o número de homicídios no Espírito Santo teve uma alta em 2017 na comparação com o ano anterior. E a greve da Polícia Militar registrada em fevereiro de 2017 impactou diretamente nos números. Os dados do Atlas da Violência mostram que, em 2016, a taxa era de 32 mortes por 100 mil habitantes. No ano seguinte, a média foi de 39,7 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Uma variação de 18,5%. O documento, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), compila dados de violência a partir de registros do Ministério da Saúde. Desde 2010, o Espírito Santo vinha apresentando uma queda no número de mortes violentas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Daniel Cerqueira, técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea, analisa que o 2017 foi um "soluço" em meio à redução que o estado alcançava. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Daniel Cerqueira - 05-06-19.mp3
Já em números atualizados sobre 2018, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), houve nova queda na taxa de homicídios, 28 mortes por 100 mil habitantes. O número é menor do que o registrado em 2016. Em 2019, nos cinco primeiros meses do ano, também já há redução no número de mortes violentas. De acordo com números da Sesp, entre 1º de janeiro a 4 de junho de 2018, foram registrados 521 assassinatos no estado. O mesmo período de 2019 teve 449 homicídios, o que representa 72 mortes violentas a menos de um ano para o outro.
 

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