Greve da PM foi 'soluço' na trajetória de queda de homicídios no ES

A divulgação do Atlas da Violência, nesta quarta-feira, apontou que o número de homicídios no Espírito Santo teve uma alta em 2017 na comparação com o ano anterior. E a greve da Polícia Militar registrada em fevereiro de 2017 impactou diretamente nos números. Os dados do Atlas da Violência mostram que, em 2016, a taxa era de 32 mortes por 100 mil habitantes. No ano seguinte, a média foi de 39,7 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Uma variação de 18,5%. O documento, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), compila dados de violência a partir de registros do Ministério da Saúde. Desde 2010, o Espírito Santo vinha apresentando uma queda no número de mortes violentas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Daniel Cerqueira, técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea, analisa que o 2017 foi um "soluço" em meio à redução que o estado alcançava. Ouça a entrevista: