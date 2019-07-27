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ENTREVISTA

Greenwashing: empresas utilizam rótulos ambientais de forma irregular

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) mostra que rótulos podem iludir consumidores

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 11:04

Publicado em 

27 jul 2019 às 11:04
O 'greenwashing' – limpeza verde, em tradução livre – pode estar enganando os consumidores. A prática consiste em produtos que utilizam alegações ambientais em seus rótulos, mas que não deveriam apresentar esse tipo de descrição na embalagem. Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), dos 509 produtos pesquisados pela entidade, de marcas diferentes, 47,7% faziam 'greenwashing'. A pesquisadora do Idec, Julia Ferreira, é a nossa entrevistada deste sábado sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Julia Ferreira - 15.38s - 27-07-19

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