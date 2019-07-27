Greenwashing: empresas utilizam rótulos ambientais de forma irregular

O 'greenwashing' – limpeza verde, em tradução livre – pode estar enganando os consumidores. A prática consiste em produtos que utilizam alegações ambientais em seus rótulos, mas que não deveriam apresentar esse tipo de descrição na embalagem. Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), dos 509 produtos pesquisados pela entidade, de marcas diferentes, 47,7% faziam 'greenwashing'. A pesquisadora do Idec, Julia Ferreira, é a nossa entrevistada deste sábado sobre o assunto. Confira!