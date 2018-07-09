Grávidas recorrem à Justiça para a entrega de bebês para adoção

Existem formais legais de entrega de um filho para adoção. No Espírito Santo, o programa Entrega Voluntária foi regulamentado em 2016 pelo Tribunal de Justiça do Estado. O ato da entrega voluntária de bebês para a adoção é uma atitude legal e responsável e que permite à criança receber todo cuidado e amor de uma família, garantindo a ela o direito à convivência familiar e comunitária.

Em entrevista à CBN Vitória, a juíza da Coordenadoria das Varas da Infância e da Juventude, Patrícia Pereira Neves, explica que a ideia do programa é também alertar que uma gravidez indesejada pode levar uma mulher a atos desesperados. Podem ser abortos ilegais e recém-nascidos abandonados nas ruas ou até mesmo uma tentativa de adoção ilegal. A possibilidade legal está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.