Gratuita, Feira dos Municípios vai reforçar identidade cultural do ES

Os estandes da Feira dos Municípios Crédito: Leryani Viana

Uma oportunidade ímpar para conhecer a cultura dos 78 municípios do Estado, a Feira dos Municípios vai acontecer entre os dias 28 e 31 de maio, no Pavilhão de Carapina, na Serra, com o tema “Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar”. A entrada é gratuita. Os municípios estarão organizados por regiões turísticas, apresentando ao público seus principais atrativos, manifestações culturais, produtos locais e potencialidades. A proposta é oferecer uma imersão completa no território capixaba, passeando por cada cidade capixaba. Todos os municípios do Estado estarão representados em stands que mostram as riquezas culturais do Espírito Santo.

Música boa não vai faltar. A programação musical da Feira dos Municípios 2026 já conta com nomes de destaque da cena capixaba, como Beto Cauê, Java Roots, Odair de Paula, Casaca e Bruno Caliman, além de outros artistas que representam diferentes estilos e regiões do estado. Além dos shows, o evento contará com mais de 40 manifestações culturais típicas, incluindo apresentações folclóricas, cortejos e experiências interativas que levam ao público tradições preservadas em diferentes municípios.

Os visitantes também poderão experimentar pratos típicos, produtos artesanais e sabores que representam a diversidade culinária capixaba. A gastronomia capixaba estará presente nos estandes e nos espaços de manifestações mas, também, nas duas praças de alimentação, onde estabelecimentos de diversas regiões estarão comercializando um menu bastante diversificado.

A Feira dos Municípios também se posiciona como um espaço educativo. Escolas públicas e particulares podem agendar visitas guiadas, proporcionando aos estudantes uma vivência prática sobre a cultura, a economia e o turismo do Espírito Santo. O agendamento já está aberto e pode ser realizado pelo WhatsApp (27) 99734-4617, com a organização do evento. Vamos saber como a feira vai funcionar, o objetivo e a importância dela em uma entrevista ao vivo, com o diretor geral da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), Alberto Gavini

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alberto Gavini - 28-04-26.mp3

Serviço

Feira dos Municípios 2026

Data: 28 a 31 de maio

Local: Pavilhão de Carapina – Serra/ES

Entrada: gratuita