Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Gratuidade para motociclistas já está valendo nos pedágios da BR-101 no ES
Estradas

Gratuidade para motociclistas já está valendo nos pedágios da BR-101 no ES

Ouça detalhes na entrevista com o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim

Publicado em 28 de Agosto de 2025 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 ago 2025 às 11:53
Pista exclusiva de motos
pista exclusiva de motos. Crédito: Ecovias Capixaba
Passam a valer, a partir desta quinta-feira (28), as novas regras de pagamento nas sete praças de pedágio da BR-101 no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (27), o novo contrato de concessão da rodovia, assinado pelo Grupo EcoRodovias junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi publicado no Diário Oficial da União. A partir disso, entram em vigor as obrigações dispostas no documento como isenção de pedágio para motociclistas. Em razão da isenção de pedágio para motocicletas, a Ecovias Capixaba informa que criou uma via expressa e exclusiva para motos em cada praça de pedágio: a faixa azul. O uso dela é obrigatório para todas as motos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Roberto Amorim - 28-08-25.mp3
Confira as principais mudanças no pedágio:
• Desconto básico de tarifa de 5% para uso de tag: todos os usuários têm direito, basta instalar o adesivo (tag) no veículo;
• Desconto de usuário frequente: o desconto será aplicado para as categorias 1, 3 e 5, sendo: 1 para veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão; 3 veículos leves tipo automóveis, caminhonete e furgão com semirreboque; e 5 veículos leves tipo automóveis, caminhonete e furgão com reboque para veículos que trafegam com alta frequência e utilizam tag. A concessão contemplará uma sistemática com descontos progressivos na tarifa, de acordo com a frequência de utilização, de uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário.
• Isenção de pagamento para motociclistas: motocicletas não pagam mais pedágio. Em cada praça de pedágio há um acesso exclusivo devidamente sinalizado à direita para indicar o percurso correto a ser feito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados