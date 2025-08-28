Gratuidade para motociclistas já está valendo nos pedágios da BR-101 no ES

pista exclusiva de motos. Crédito: Ecovias Capixaba

Passam a valer, a partir desta quinta-feira (28), as novas regras de pagamento nas sete praças de pedágio da BR-101 no Espírito Santo. Nesta quarta-feira (27), o novo contrato de concessão da rodovia, assinado pelo Grupo EcoRodovias junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi publicado no Diário Oficial da União. A partir disso, entram em vigor as obrigações dispostas no documento como isenção de pedágio para motociclistas. Em razão da isenção de pedágio para motocicletas, a Ecovias Capixaba informa que criou uma via expressa e exclusiva para motos em cada praça de pedágio: a faixa azul. O uso dela é obrigatório para todas as motos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Roberto Amorim - 28-08-25.mp3

Confira as principais mudanças no pedágio:

• Desconto básico de tarifa de 5% para uso de tag: todos os usuários têm direito, basta instalar o adesivo (tag) no veículo;

• Desconto de usuário frequente: o desconto será aplicado para as categorias 1, 3 e 5, sendo: 1 para veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão; 3 veículos leves tipo automóveis, caminhonete e furgão com semirreboque; e 5 veículos leves tipo automóveis, caminhonete e furgão com reboque para veículos que trafegam com alta frequência e utilizam tag. A concessão contemplará uma sistemática com descontos progressivos na tarifa, de acordo com a frequência de utilização, de uma mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário.