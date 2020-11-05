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COVID-19

Grande Vitória terá novamente cidades em risco moderado

Ouça entrevista exclusiva do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 12:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 nov 2020 às 12:56
Municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória devem voltar ao risco moderado nos próximos dias no Espírito Santo, em virtude do aumento de casos e da ocupação de leitos para coronavírus. A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta quinta-feira (05) à CBN Vitória. Sem querer adiantar exatamente quais cidades vão migrar do risco baixo para o moderado, já que é preciso ainda finalizar os cálculos, Nésio Fernandes alertou que não somente nesta semana, mas também na próxima a população verá mudanças com a migração de mais cidades para as restrições do moderado, como a suspensão das aulas presenciais, fechamento de bares e restrições para restaurantes e shoppings. O secretário de Estado da Saúde também destacou que em virtude do surto de Covid entre candidatos que disputam a eleição municipal este ano, os comícios estão proibidos em todo o Espírito Santo e não apenas em cidades de risco alto ou moderado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nesio Fernandes - 05-11-20

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