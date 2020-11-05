Grande Vitória terá novamente cidades em risco moderado

Municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória devem voltar ao risco moderado nos próximos dias no Espírito Santo, em virtude do aumento de casos e da ocupação de leitos para coronavírus. A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta quinta-feira (05) à CBN Vitória. Sem querer adiantar exatamente quais cidades vão migrar do risco baixo para o moderado, já que é preciso ainda finalizar os cálculos, Nésio Fernandes alertou que não somente nesta semana, mas também na próxima a população verá mudanças com a migração de mais cidades para as restrições do moderado, como a suspensão das aulas presenciais, fechamento de bares e restrições para restaurantes e shoppings. O secretário de Estado da Saúde também destacou que em virtude do surto de Covid entre candidatos que disputam a eleição municipal este ano, os comícios estão proibidos em todo o Espírito Santo e não apenas em cidades de risco alto ou moderado.