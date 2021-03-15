Grande Vitória será tratada como bloco único no mapa de risco do ES

Sérgio Vidigal (PDT), prefeito da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Os municípios da Grande Vitória passarão a ser considerados como uma única área no Mapa de Risco, ou seja, todas as cidades da região metropolitana serão classificadas com o mesmo grau de risco. Com a atual classificação de Vila Velha e Serra, os demais membros da Grande Vitória também passarão para o risco alto - quanto são tomadas medidas mais restritivas para conter a propagação do coronavírus.

A medida é parte de uma demanda do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), e reforçada na reunião entre prefeitos e o governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (15). Em entrevista à CBN Vitória, Vidigal disse que a medida é necessária para preservar vidas, e afirmou que diferentes classificações para os municípios da GV não impediriam a circulação de pessoas entre as cidades.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Sergio Vidigal - 15-03-21