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Grande Vitória será tratada como bloco único no mapa de risco do ES

O entrevistado é o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT)

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:04

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:04
Sérgio Vidigal (PDT), prefeito da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Os municípios da Grande Vitória passarão a ser considerados como uma única área no Mapa de Risco, ou seja, todas as cidades da região metropolitana serão classificadas com o mesmo grau de risco. Com a atual classificação de Vila Velha e Serra, os demais membros da Grande Vitória também passarão para o risco alto - quanto são tomadas medidas mais restritivas para conter a propagação do coronavírus.
A medida é parte de uma demanda do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), e reforçada na reunião entre prefeitos e o governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (15). Em entrevista à CBN Vitória, Vidigal disse que a medida é necessária para preservar vidas, e afirmou que diferentes classificações para os municípios da GV não impediriam a circulação de pessoas entre as cidades. 
Entrevista - Fabio Botacin - Sergio Vidigal - 15-03-21
A alteração no Mapa de Risco ainda depende da divulgação pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ouça a entrevista completa.

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