Grande Vitória registra maioria de casos de roubos e furtos de celulares no ES

Nos três primeiros meses de 2025, o Observatório Estadual da Segurança Pública do Espírito Santo registrou 4.891 casos de celulares roubados e/ou furtados nos municípios capixabas. As cidades da Região Metropolitana de Vitória são as que mais acumulam ocorrências: Vitória (1.034), Vila Velha (893), Serra (877) e Cariacica (867) ocupam as quatro primeiras posições do ranking. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o número de registros caiu em 19,2%. Ainda assim, esse tipo de crime faz parte da rotina do capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular do 7ª Distrito Policial de Vila Velha, Carlos Vitor de Almeida Silva, detalha as estatísticas e orienta os ouvintes sobre o que pode ser feito para evitar novas ocorrências. Ouça a conversa completa!