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Segurança

Grande Vitória registra maioria de casos de roubos e furtos de celulares no ES

Ouça entrevista com o delegado titular do 7ª Distrito Policial de Vila Velha, Carlos Vitor de Almeida Silva

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2025 às 11:15
Cachoeiro tem um assalto por dia com roubo de celular neste ano
 roubo de celular Crédito: TV Gazeta Sul / Diego Gomes
Nos três primeiros meses de 2025, o Observatório Estadual da Segurança Pública do Espírito Santo registrou 4.891 casos de celulares roubados e/ou furtados nos municípios capixabas. As cidades da Região Metropolitana de Vitória são as que mais acumulam ocorrências: Vitória (1.034), Vila Velha (893), Serra (877) e Cariacica (867) ocupam as quatro primeiras posições do ranking. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o número de registros caiu em 19,2%. Ainda assim, esse tipo de crime faz parte da rotina do capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular do 7ª Distrito Policial de Vila Velha, Carlos Vitor de Almeida Silva, detalha as estatísticas e orienta os ouvintes sobre o que pode ser feito para evitar novas ocorrências. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Vitor de Almeida Silva - 08-04-25.mp3

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