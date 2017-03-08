ENTREVISTA

Grande Vitória poderá ser vista por mirante em São Benedito

A partir deste final de semana, visitantes vão ter visão de 360 graus da paisagem

Publicado em 08 de Março de 2017 às 18:16

No bairro São Benedito, em Vitória, a comunidade se juntou e montou um mirante ao lado do Farol São Benedito, instalado pela Marinha Brasileira, na década de 1970, mas que hoje está desativado. O objetivo é revitalizar o monumento e transformar o local em um ponto de ecoturismo.
Segundo Geisiane Teixeira, Coordenadora do projeto Nós Amamos Laje, da Associação Ateliê de Ideias, que está ajudando a comunidade no processo de revitalização da área, convida todos para a inauguração do local, neste sábado (11).
SERVIÇO:
Subida ao Farol do São Benedito
Sábado, 11 de março.
Inauguração do deck do Mirante, lançamento das placas indicativas de Pontos Turísticos de Vitória e placas de identificação de espécies nativas da Mata Atlântica.
Show da Banda SAX SAMBA & CIA
Concentração: 08h00 – Pracinha de São Benedito, Ponto Final do ônibus 031.

