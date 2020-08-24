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Grande Vitória pode ir para risco baixo do coronavírus em setembro

Projeção também mostra que até atingir média móvel abaixo de 1, Espírito Santo pode ter de 600 a 700 mortes

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:58
Região de Vitória Crédito: leitor/@adronelina/arquivo/AG
O Espírito Santo passou da marca de 3.000 óbitos pelo novo coronavírus, na última sexta-feira (21). Nesse estágio, os casos confirmados da doença já somavam 104.988 em todo o Estado. A leitura desses dados aponta para as curvas epidemiológicas da doença, que nos colocam agora num ponto pouco abaixo da metade da descida dela sobre os óbitos. É o que explica o professor Etereldes Gonçalves, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), em entrevista ao CBN Cotidiano sobre as projeções estatísticas. 
"A média móvel de mortes no Espírito Santo atingiu o pico de 37 óbitos e, agora, estamos em 17. A tendência global é de queda", diz. Mas ainda temos áreas do estado com fase aguda de transmissão da doença, como destaca. "Microregiões, onde a observação da doença mostra essa fase aguda, como a Noroeste, com um RT (índice de transmissão) de 1,4, a Nordeste, acima de 1, e a Litoral Sul". 
Questionado sobre a projeção da queda da curva de óbitos, Etereldes explica baseado em dados que se possui atá agora. "Teríamos então ainda de 7 a 8 semanas para atingir uma média móvel de mortes abaixo de 1, considerado ideal, isto é, menos de 14 mortes em 14 dias. Até atingir essa marca nesse tempo, o Estado teria entre 600 e 700 mortes pela doença", diz. 
Em relação ao comportamento da transmissão da doença, o professor projeta que a Grande Vitória não tem um comportamento de nova onda de casos e que, pela projeção, em setembro podemos ter a classificação do Mapa de Risco com as cidades da região em Risco Baixo, ou seja, em verde no mapa. 
Ouça a conversa:
Entrevista - Fábio Botacin - Etereldes Gonçalves - 24-08-20

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