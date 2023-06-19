Grande Vitória ganha novas conexões do Sistema Transcol; entenda

Quatro regiões da Grande Vitória ganharam mais possibilidades de deslocamento sem necessidade de ir a um terminal de integração, desde a última sexta-feira (16), numa medida que vai beneficiar mais de 100 mil passageiros da região Metropolitana. É o que informa a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES). São moradores de Alzira Ramos, em Cariacica; da Grande São Pedro, em Vitória; de Planalto Serrano e de Nova Almeida, na Serra; e Praia Grande, em Fundão. Segundo a Ceturb, essas novas conexões, em que os passageiros podem fazer um segundo giro de roleta sem pagar nova tarifa, foram possíveis graças ao uso da tecnologia usada na bilhetagem eletrônica, que dispensa a necessidade de um terminal físico para realizar as integrações entre diferentes linhas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor presidente da Ceturb-ES, Marcos Bruno Bastos, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Marcos Bruno Bastos - 19-06-23.mp3
Alzira Ramos, Jardim de Halá e entornos
Atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade de Alzira Ramos, em Cariacica, os usuários das linhas 719, 733 e 592, passam a contar com a integração temporal com outras quatro linhas, com destino ao Terminal Itaparica. A novidade vai beneficiar diretamente a cerca de duas mil pessoas, que circulam diariamente nessas três linhas, além da população dos bairros do entorno. A diretoria da Ceturb-ES vem priorizando o atendimento às comunidades de forma mais direta e com essas novas possibilidades de conexões, pelo menos nove bairros serão diretamente beneficiados. São eles: Alzira Ramos, Jardim Botânico, Jardim de Halá, Sotelândia, Juscelino Kubitchek, Castelo Branco, Jardim Campo Grande, São Benedito e Campo Grande.
Hoje, os moradores dessa região, têm linhas que levam os passageiros para os terminais Campo Grande, Jardim América e Ibes. Com as novas conexões, feitas ao longo do trajeto, será possível fazer o segundo giro de roleta nas linhas 581,582, 585 e 593, que vão para o Terminal Itaparica.
Quem embarcar na 719, 733 e 592 com destino a Itaparica, terá um tempo de 1h30 para fazer o segundo embarque; no retorno ao bairro, o segundo embarque também deverá ser feito em 1h30.
Grande São Pedro
Os moradores da região da Grande São Pedro, onde moram cerca de 50 mil pessoas, poderão usar nove linhas para acessar a Avenida Leitão da Silva. Além disso, essas conexões permitem que o morador da Grande São Pedro se desloque, por exemplo, para Terminal Vila Velha e de lá ir aos demais bairros do município.
As linhas 518, 535, 044, 071, 072, 302, 310, 331 e 333, terão uma hora para fazer o segundo embarque, ou seja, girar pela segunda vez a roleta, nas linhas 531 e 536, nos pontos de parada do trecho entre o Quartel da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o Campo do Caxias (Clique aqui para ver o mapa). Para o retorno, o período de tempo também é de uma hora. Essas integrações vão beneficiar a mais de 70 bairros da região e da Grande Vitória.
Planalto Serrano
Já na Serra, a população de Planalto Serrano e Serra Sede agora ficam mais próximas. É que com a integração das linhas 829 e 855 a outras dez linhas (802, 814, 828, 834, 851, 853, 864, 890, 891 e 894), será possível ir de um bairro ao outro, sem precisar fazer o percurso negativo até o Terminal Laranjeiras. Quem sai de Planalto Serrano, tem uma hora para desembarcar na BR-101 e fazer a conexão com as linhas que passam por lá com destino a Serra Sede.
Na volta, o passageiro tem o mesmo tempo, ou seja, uma hora, para fazer a integração com as linhas 829 e 855. Essas novas conexões vão beneficiar a cerca de 43 bairros da região onde vivem, aproximadamente, 40 mil pessoas.
Nova Almeida (Serra) e Praia Grande (Fundão)
Nova Almeida, na Serra, e Praia Grande, em Fundão, são bairros vizinhos, mas quem mora lá sabe como era difícil se deslocar entre eles. Ou era necessário realizar longas caminhadas ou pagar duas passagens, já que para ir até o terminal mais próximo o trajeto é longo e demorado. Com a integração das linhas 854 e 886 (da região de Praia Grande) com as linhas 806 e 873 (da região de Nova Almeida), quem quiser ir de um bairro ao outro terá uma hora para trocar de coletivo. O mesmo tempo vale para a volta.
A melhoria, diminui o tempo de viagem e acaba com a dupla tarifação. Nessas duas regiões, cerca de 10 mil pessoas de 21 bairros vão se beneficiar diretamente com as novas integrações.
Confira as linhas e as conexões:
Alzira Ramos – Terminal Itaparica - Cariacica
Linhas:
592 – TERMINAL IBES / ALZIRA RAMOS / COBILÂNDIA
733 – TERMINAL JARDIM AMÉRICA / JARDIM DE HALÁ/ ALZIRA RAMOS
719 – TERMINAL CAMPO GRANDE/ JARDIM DE HALÁ/ ALZIRA RAMOS / JARDIM CAMPO GRANDE
Conexões:
581 - T. ITAPARICA / BELA VISTA VIA VALE ENCANTADO – CIRCULAR
582 - PADRE GABRIEL / T. ITAPARICA VIA CASTELO BRANCO / LESTE-OESTE
585 - T. ITAPARICA / JARDIM BOTÂNICO VIA LESTE-OESTE – CIRCULAR
593 - T. ITAPARICA / VISTA LINDA VIA VALE ENCANTADO – CIRCULAR
Tempo de Conexão: 1h:30min - ida e volta
Grande São Pedro – Vitória
Linhas:
518 – T. CARAPINA / T. IBES – VIA SERAFIM DERENZI
535 – T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE – VIA T. JARDIM AMERICA/SERAFIM DERENZI
044 – CURVA DA JUREMA / RESISTÊNCIA VIA ANDORINHAS
071 – SÃO PEDRO / MARUIPE/ CENTRO
072 – SÃO PEDRO / CENTRO / MARUÍPE
331 – ILHA DAS CAIEIRAS /PRAIA DO SUÁ
333 – ILHA DAS CAIEIRAS / PRAIA DO SUÁ VIA JUCUTUQUARA
302 - SANTO ANTÔNIO / JARDIM DA PENHA
310 - SANTO ANDRÉ / JARDIM CAMBURI
Conexões:
531 – T..CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA, VIA MARUÍPE
536 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE - EXPRESSO
Tempo de Conexões: 1h - ida e volta
Serra Sede – Planalto Serrano
Linhas:
829 - PLANALTO SERRANO / T. CARAPINA VIA AREA B
855 - PLANALTO SERRANO SETOR C / T. CARAPINA VIA SETOR A
802 - DIVINÓPOLIS / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA
814 - CASCATA / T. LARANJEIRAS VIA CASCATA II
828 - SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS
834 - JARDIM BELA VISTA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO SERRA
851 - SERRA / JARDIM CAMBURI VIA BR 101/BAIRRO DE FÁTIMA
853 - RES. CENTRO DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA JARDIM GUANABARA
864 - TERMINAL LARANJEIRAS / CDP SERRA
890 - MURIBECA/ T. LARANJEIRAS VIA BELVEDERE
891 - PUTIRI / T. LARANJEIRAS VIA SERRA
894 - T. LARANJEIRAS / ARUABA VIA ITAIOBAIA/ BELVEDERE – CIRCULAR
Tempo de conexões: 1h – ida e volta
Nova Almeida (Serra) / Praia Grande (Fundão)
Linhas:
854 - PRAIA GRANDE / T. JACARAIPE VIA NOVA ALMEIDA
886 - T. JACARAÍPE / BAIRRO DIREÇÃO VIA AV. SÃO PEDRO
Conexões:
806 - T. JACARAIPE / NOVA ALMEIDA VIA PARQUE GAIVOTAS
873 - PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA / T. JACARAIPE VIA PARQUE DAS GAIVOTAS
Tempo de conexões: 1h - ida e volta
[fonte: Ceturb-ES]