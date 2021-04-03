Grande Vitória em risco extremo: saiba como vão funcionar atividades

A partir desta segunda-feira (5), volta vigorar no Espírito Santo a classificação dos municípios pelo Mapa de Gestão de Risco para a pandemia do novo coronavírus. Com o fim da quarentena, o governo retorna à classificação das medidas qualificadas nos municípios com base nos indicadores da pandemia. De acordo com a nova classificação, 37 municípios estão classificados em Risco Extremo, 39 em Risco Alto e dois (Conceição da Barra e Ibitirama) em Risco Moderado. Não há municípios classificados em Risco Baixo. Toda a Grande Vitória está incluída no Risco Extremo.
Entrevista - Fabio Botacin - Lenise Loureiro - 03-04-21.mp3
Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, que participa das definições do Centro Integrado de Comando e Controle de Enfrentamento a Pandemia, detalha como será o funcionamento das atividades. Ouça as explicações completas!
No Risco Extremo, o comércio de rua, por exemplo, vai funcionar somente em três dias da semana - quarta, quinta e sexta -, das 10h às 18h. Os shoppings também podem funcionar de quarta a sexta, de 12h às 20h. Não podem funcionar aos finais de semana. Nas cidades de Risco Alto, comércio de rua funciona das 10h às 18h, de segunda a sexta, e das 10h às 14h, no sábado. Shoppings de 12h às 20h, de segunda a sexta, e das 12h às 16h, no sábado.
A circulação dos ônibus do Sistema Transcol continuará suspensa até o dia 11, sendo mantida a operação especial de transporte dos profissionais de saúde. A partir do dia 12, segunda-feira, os ônibus do Sistema Transcol voltarão a circular normalmente durante os dias da semana até às 22h.