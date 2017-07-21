Grande Vitória é tema de debate sobre municípios sustentáveis

O crescimento acelerado e, muitas vezes, desordenado das metrópoles brasileiras tem provocado debates em todo País. A Grande Vitória, na região metropolitana na Grande Vitória, foi tema de um seminário nesta quinta-feira (20) no qual foi abordado um planejamento urbano para os próximos 20 anos, tendo como meta o desenvolvimento sustentável da Grande Vitória até seu aniversário de 500 anos.
Em tempos nos quais se debatem o Plano Diretor Urbano (PDU) da capital o assunto é retomado e lança luz sobre os pontos que devem levar ao desenvolvimento sustentável da cidade. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Tito Carvalho, fala sobre o assunto.
Entrevista - Patricia Vallim - Tito Carvalho - 21-07-17