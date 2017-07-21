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Grande Vitória é tema de debate sobre municípios sustentáveis

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Tito Carvalho, fala sobre o assunto

Publicado em 21 de Julho de 2017 às 12:54

Publicado em 

21 jul 2017 às 12:54
Vitória Crédito: Marcelo Prest | A Gazeta
O crescimento acelerado e, muitas vezes, desordenado das metrópoles brasileiras tem provocado debates em todo País. A Grande Vitória, na região metropolitana na Grande Vitória, foi tema de um seminário nesta quinta-feira (20) no qual foi abordado um planejamento urbano para os próximos 20 anos, tendo como meta o desenvolvimento sustentável da Grande Vitória até seu aniversário de 500 anos.
Em tempos nos quais se debatem o Plano Diretor Urbano (PDU) da capital o assunto é retomado e lança luz sobre os pontos que devem levar ao desenvolvimento sustentável da cidade. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Tito Carvalho, fala sobre o assunto.
Entrevista - Patricia Vallim - Tito Carvalho - 21-07-17

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