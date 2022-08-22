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De olho no trânsito

Grande Vitória: 1.500 motoristas se recusaram a fazer testes do bafômetro somente este ano

Ouça entrevista com o capitão Anthony Moraes Costa, do Batalhão da Polícia de Trânsito

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 10:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 ago 2022 às 10:58
Na foto, a imagem de um carro envolvido num acidente
Acidente de carro Crédito: Netto Figueiredo/Pixabay
Os números da violência no trânsito no Espírito Santo, no primeiro semestre deste ano, chamam a atenção. De janeiro a junho, o Espírito Santo registrou 390 mortes, o equivalente a dois óbitos por dia em ocorrências de trânsito. Dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) apontam que o número de registros é 9,5% maior que o do mesmo período de 2021. Houve crescimento nos três segmentos catalogados pelo órgão: atropelamento, colisão e capotamento. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão Anthony Moraes Costa, do Batalhão da Polícia de Trânsito, fala sobre o assunto. Somente nos seis primeiros meses deste ano, mais de 44 mil condutores foram abordados em ações de fiscalização e mais de 21 mil autos de infração foram emitidos. Foram feitos 17.467 testes de alcoolemia, sendo que mais de 1.500 condutores se negaram passar pelo bafômetro. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Capitão Anthony Moraes Costa - 22-08-22
NÚMEROS DO BATALHÃO DE TRÂNSITO DA PM NA GRANDE VITÓRIA (DE JANEIRO A JULHO DE 2022)
44 mil abordagens: média de 204 por dia
21 mil multas aplicadas: média de 99 por dia
17.467 testes do bafômetro: 82 por dia
1.553 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro

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