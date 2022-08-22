Grande Vitória: 1.500 motoristas se recusaram a fazer testes do bafômetro somente este ano

Os números da violência no trânsito no Espírito Santo, no primeiro semestre deste ano, chamam a atenção. De janeiro a junho, o Espírito Santo registrou 390 mortes, o equivalente a dois óbitos por dia em ocorrências de trânsito. Dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) apontam que o número de registros é 9,5% maior que o do mesmo período de 2021. Houve crescimento nos três segmentos catalogados pelo órgão: atropelamento, colisão e capotamento. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão Anthony Moraes Costa, do Batalhão da Polícia de Trânsito, fala sobre o assunto. Somente nos seis primeiros meses deste ano, mais de 44 mil condutores foram abordados em ações de fiscalização e mais de 21 mil autos de infração foram emitidos. Foram feitos 17.467 testes de alcoolemia, sendo que mais de 1.500 condutores se negaram passar pelo bafômetro.