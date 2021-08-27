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Às margens da BR 101

Grande Buda de Ibiraçu será inaugurado neste sábado (28); confira detalhes

Também serão inaugurados a Escola Oficina de Cerâmica e o Bosque da Sabedoria. O abade do mosteiro, monge Daiju Bitti, fala sobre a cerimônia

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:58

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:58
Grande Buda de Ibiraçu
Grande Buda de Ibiraçu Crédito: Ricardo Medeiros
O Grande Buda de Ibiraçu será inaugurado oficialmente neste sábado (28), às 10h. A imagem de 38 metros fica na Praça Torii do Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR-101 na região Norte do Espírito Santo. A solenidade deve contar com a presença do governador Renato Casagrande e será aberta ao público. Na ocasião, também serão inaugurados a Escola Oficina de Cerâmica Custódio Soares e o Bosque da Sabedoria, dedicado às famílias, e haverá o lançamento do livro de fotos "Bhudda". Em entrevista ao CBN Cotidiano, o abade do mosteiro, monge Daiju Bitti, fala sobre a inauguração da atração e dos novos espaços. Ele ainda deixa uma mensagem de respeito e tolerância. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Lucas Valadão - Monge Daiju Bitti - 27-08-21.mp3

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