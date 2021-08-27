Grande Buda de Ibiraçu será inaugurado neste sábado (28); confira detalhes

O Grande Buda de Ibiraçu será inaugurado oficialmente neste sábado (28), às 10h. A imagem de 38 metros fica na Praça Torii do Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR-101 na região Norte do Espírito Santo. A solenidade deve contar com a presença do governador Renato Casagrande e será aberta ao público. Na ocasião, também serão inaugurados a Escola Oficina de Cerâmica Custódio Soares e o Bosque da Sabedoria, dedicado às famílias, e haverá o lançamento do livro de fotos "Bhudda". Em entrevista ao CBN Cotidiano, o abade do mosteiro, monge Daiju Bitti, fala sobre a inauguração da atração e dos novos espaços. Ele ainda deixa uma mensagem de respeito e tolerância. Ouça a entrevista completa!