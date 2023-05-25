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Economia

Governos estaduais permitem benefícios com CPF na nota; saiba como funciona no ES

Quem explica é o gerente de arrecadação da Secretaria da Fazenda, Thiago Venâncio

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mai 2023 às 11:44
Nota Premiada
Nota Premiada Crédito: Reprodução I Internet
O CPF na nota fiscal já se tornou comum em algumas regiões do Brasil. Os governos estaduais e municipais podem adotar programas do tipo para controlar melhor a tributação fiscal do comércio. Além disso, a medida pode oferecer benefícios para o consumidor que solicita o cadastro, em especial o retorno de parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelo estabelecimento. Iniciativas assim têm o objetivo de garantir o recolhimento de impostos aplicáveis e combater a sonegação. Além disso, os programas buscam fortalecer o combate à pirataria de produtos. No Espírito Santo, o programa existe desde 2021 e o objetivo é o incentivo a participação direta dos cidadãos em ações, com a finalidade de controlar a efetiva emissão dos documentos fiscais e verificar a correta aplicação dos recursos públicos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o gerente de arrecadação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Thiago Venâncio, explica como o programa funciona. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Venâncio - 25-05-23.mp3
COMO PARTICIPAR
- É só fazer o cadastro no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher uma entidade sem fins lucrativos que também vai receber os prêmios.
-Feito o cadastro, basta solicitar a inclusão do CPF no momento das compras. Não é necessário cadastrar as notas no site, cujo cadastro acontece de forma automática a partir de 48 horas após a compra.

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