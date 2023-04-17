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Economia

Governo zera impostos federais sobre painéis solares até dezembro de 2026

Ouça entrevista com o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Vitor Romero

Publicado em 17 de Abril de 2023 às 10:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 abr 2023 às 10:25
Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico
Energia solar, painel solar, painel fotovoltaico Crédito: Pexels
Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União, no final de março deste ano, incluiu o segmento de painéis fotovoltaicos, voltados para a produção de energia solar, no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS). Com isso, esses painéis passarão a contar com alíquota zero de Imposto de Importação, Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e PIS/Cofins – todos tributos federais. O benefício vale até dezembro de 2026. Segundo o governo, a isenção vale para todos os painéis solares fabricados por empresas habilitadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS), e com projeto aprovado. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) no Espírito Santo, Vitor Romero, fala sobre o assunto. 
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - VITOR ROMERO - 15.21s - 17-04-23

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