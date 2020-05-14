Governo trabalha com reabertura de shopping e academia em 24 de maio

Academias e shoppings deverão reabrir a partir do próximo dia 24 de maio, segundo informou, com exclusividade à rádio CBN Vitória, o governador Renato Casagrande. Em uma entrevista na manhã desta quinta-feira (14), Casagrande explicou que o martelo não está batido, mas que tudo caminha para a retomada destas atividades seguindo rigoroso controle para se evitar a contaminação das pessoas pelo novo coronavírus.

Na próxima semana, o governo vai se reunir com representantes dos setores para discutir os protocolos e analisar se consegue garantir o retorno. Nesta entrevista Casagrande também falou sobre a possibilidade de adotar medidas ainda mais restritivas de circulação de pessoas, conhecida como lockdown, por município. Tudo vai depender, segundo ele, da ocupação dos leitos hospitalares. Confira ainda o que Casagrande falou sobre escolas, transporte público, hospital de campanha, sobre a nova matriz de risco e das ações adotadas pelo governo em meio à pandemia.