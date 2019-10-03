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ADULTERAÇÃO

Governo suspende a venda de 33 marcas de azeite de oliva

Confira detalhes na entrevista com o coordenador-Geral de Qualidade Vegetal do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), Hugo Caruso

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 out 2019 às 12:34
O Ministério da Agricultura suspendeu a venda de 33 marcas de azeites de oliva por causa de adulterações no produto. Segundo o órgão do governo, a maioria das irregularidades identificadas se refere a mistura do azeite de oliva com óleo de soja ou outros óleos de origem desconhecida, além do uso de corantes e aromatizantes.
O Coordenador-Geral de Qualidade Vegetal do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Dipov), Hugo Caruso, explica, em entrevista à CBN Vitória, que em julho deste ano o Ministério da Agricultura já havia proibido a comercialização de seis marcas por fraude em suas composições.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Hugo Caruso - 03-10-19
 
Lista com rótulos dos produtos suspensos
Confira as marcas notificadas:
Aldeia da Serra
Barcelona
Casa Medeiros
Casalberto
Conde de Torres
Dom Gamiero
Donana
Flor de Espanha
Galo de Barcelos
Imperador
La Valenciana
Lisboa
Malaguenza
Olivaz
Oliveiras do Conde
Olivenza
One
Paschoeto
Porto Real
Porto Valencia
Pramesa
Quinta da Boa Vista
Rioliva
San Domingos
Serra das Oliveiras
Serra de Montejunto
Temperatta
Torezani
Tradição
Tradição Brasileira
Três Pastores
Vale do Madero
Vale Fértil
 
 

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