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CORRUPÇÃO

Governo se prepara para firmar acordo de leniência com empresas no ES

A previsão legal já está na Lei Anticorrupção

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 13:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 fev 2018 às 13:31
O governo do Estado se prepara para firmar acordo de leniência com empresas que tenham cometido crimes de corrupção. Somente neste ano, a secretária de Estado de Controle e Transparência abriu 14 novas investigações para apurar possíveis irregularidades em contratos de empresas com a administração pública. Desde a entrada em vigor da Lei Anticorrupção, em 2014, já foram instaurados 39 processos administrativos de responsabilização (PARs), com 14 condenações. Atualmente na secretaria de Estado de Controle e Transparência há 16 investigações preliminares em andamento, sendo destas 14 abertas somente este ano, como explica em entrevista à CBN o secretário da pasta, Marcos Pugnal.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcos Pugnal - 15-02-18

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