Governo se prepara para firmar acordo de leniência com empresas no ES

O governo do Estado se prepara para firmar acordo de leniência com empresas que tenham cometido crimes de corrupção. Somente neste ano, a secretária de Estado de Controle e Transparência abriu 14 novas investigações para apurar possíveis irregularidades em contratos de empresas com a administração pública. Desde a entrada em vigor da Lei Anticorrupção, em 2014, já foram instaurados 39 processos administrativos de responsabilização (PARs), com 14 condenações. Atualmente na secretaria de Estado de Controle e Transparência há 16 investigações preliminares em andamento, sendo destas 14 abertas somente este ano, como explica em entrevista à CBN o secretário da pasta, Marcos Pugnal.