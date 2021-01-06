Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Governo reforça com prefeitos a atenção na identificação de casos
COVID NO ES

Governo reforça com prefeitos a atenção na identificação de casos

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destacou a preocupação do governo com as ações de identificação de casos ativos, com respectivos testes, notificações e isolamentos

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 14:01

Publicado em 

06 jan 2021 às 14:01
Ontem (05) foi dia de reunião do governo do Estado com os prefeitos e secretários de saúde de 16 cidades do Espírito Santo. O objetivo: delinear a força conjunta de combate ao novo coronavírus. Participaram do encontro, os prefeitos e secretários de saúde de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão, Anchieta, Itapemirim, Aracruz, Linhares, Conceição da Barra, São Mateus, Guarapari, Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, apresenta detalhes do que foi discutido no encontro. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Álvaro Duboc - 06-01-21.mp3
O governador destacou a importância dos municípios cumprirem os decretos do Governo do Estado e de que as decisões diferenciadas sejam mais restritivas. Casagrande também apontou a importância que os municípios mantenham as pessoas com sintomas em isolamento, interrompendo a cadeia de transmissão do vírus; que possam trabalhar em conjunto na fiscalização, principalmente evitando aglomerações; e que os prefeitos possam conversar com a sociedade sobre a importância de manter as regras de convivência.
Também ficou acordado a criação de um Comitê em parceria do Governo do Estado, Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e Ministério Público Estadual (MPES) para que as aulas sejam retomadas em fevereiro de forma unificada.
O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, apresentou a metodologia da Matriz de Risco. Cerqueira apresentou as fórmulas como são utilizadas na confecção do Mapa de Risco, apresentado toda semana e que define o risco de cada município. Cerqueira destacou que os dados são de conhecimento de toda sociedade e retirado do Painel Covid-19 ES.
Em seguida, o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, apresentou os dados de transmissão e o diretor do Laboratório Central (Lacen), Rodrigo Rodrigues, apresentou os dados e a forma de trabalho do Lacen. Todos esses dados são apresentados semanalmente na reunião da Sala de Situação, que toma as decisões sobre as medidas qualificadas. O secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, apresentou o trabalho que tem sido realizado na Secretaria.
Também se manifestaram o presidente da Amunes, Gilson Daniel; a procuradora-geral de Justiça, Dra. Luciana Andrade e os prefeitos Mateusinho (Conceição da Barra), Arnaldinho Borgo (Vila Velha) e Wanderson Bueno (Viana).
Também participaram do encontro, a vice-governadora do Estado Jaqueline Moraes; e os secretários de Estado, Álvaro Duboc (Economia e Planejamento), Tyago Hoffmann (Governo).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados