Governo reforça com prefeitos a atenção na identificação de casos

Ontem (05) foi dia de reunião do governo do Estado com os prefeitos e secretários de saúde de 16 cidades do Espírito Santo. O objetivo: delinear a força conjunta de combate ao novo coronavírus. Participaram do encontro, os prefeitos e secretários de saúde de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão, Anchieta, Itapemirim, Aracruz, Linhares, Conceição da Barra, São Mateus, Guarapari, Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, apresenta detalhes do que foi discutido no encontro. Acompanhe!

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O governador destacou a importância dos municípios cumprirem os decretos do Governo do Estado e de que as decisões diferenciadas sejam mais restritivas. Casagrande também apontou a importância que os municípios mantenham as pessoas com sintomas em isolamento, interrompendo a cadeia de transmissão do vírus; que possam trabalhar em conjunto na fiscalização, principalmente evitando aglomerações; e que os prefeitos possam conversar com a sociedade sobre a importância de manter as regras de convivência.

Também ficou acordado a criação de um Comitê em parceria do Governo do Estado, Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e Ministério Público Estadual (MPES) para que as aulas sejam retomadas em fevereiro de forma unificada.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, apresentou a metodologia da Matriz de Risco. Cerqueira apresentou as fórmulas como são utilizadas na confecção do Mapa de Risco, apresentado toda semana e que define o risco de cada município. Cerqueira destacou que os dados são de conhecimento de toda sociedade e retirado do Painel Covid-19 ES.

Em seguida, o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, apresentou os dados de transmissão e o diretor do Laboratório Central (Lacen), Rodrigo Rodrigues, apresentou os dados e a forma de trabalho do Lacen. Todos esses dados são apresentados semanalmente na reunião da Sala de Situação, que toma as decisões sobre as medidas qualificadas. O secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, apresentou o trabalho que tem sido realizado na Secretaria.

Também se manifestaram o presidente da Amunes, Gilson Daniel; a procuradora-geral de Justiça, Dra. Luciana Andrade e os prefeitos Mateusinho (Conceição da Barra), Arnaldinho Borgo (Vila Velha) e Wanderson Bueno (Viana).