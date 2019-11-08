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SEGURANÇA PÚBLICA

Governo promete equiparar piso da PM do ES ao da média nacional

A medida aconteceria ao longo dos próximos anos da gestão Casagrande. Ouça a entrevista com o secretário de Estado de Segurança, Roberto Sá

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 14:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2019 às 14:14
O secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, admitiu nesta sexta-feira (08) que o governo do estado vai negociar de forma diferenciada com os policiais em relação ao aumento salarial da categoria. Segundo Sá, já há um comprometimento de equiparar o piso salarial com a média nacional e que isso deve ocorrer ao longo dos próximos anos do governo Casagrande, desde que não comprometa a situação fiscal.
As associações que representam a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado negaram nesta quinta-feira (07) a autoria e o compartilhamento das mensagens que indicam uma suposta paralisação dos agentes de segurança pública neste mês. O movimento é investigado pelo setor de inteligência da secretaria de Segurança Pública.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Sá - 08-11-19

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