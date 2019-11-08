Governo promete equiparar piso da PM do ES ao da média nacional

O secretário de Estado de Segurança Pública, Roberto Sá, admitiu nesta sexta-feira (08) que o governo do estado vai negociar de forma diferenciada com os policiais em relação ao aumento salarial da categoria. Segundo Sá, já há um comprometimento de equiparar o piso salarial com a média nacional e que isso deve ocorrer ao longo dos próximos anos do governo Casagrande, desde que não comprometa a situação fiscal.