Governo prevê investimentos de R$ 800 mi em privatização do aeroporto

O consórcio que apresentar maior valor de outorga vencerá leilão de concessão do Aeroporto de Vitória, previsto para 2018. A privatização faz parte de um pacote de concessões anunciado pelo governo federal. O secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Adalberto Vasconcelos, afirmou à Rádio CBN Vitória que a concessão será por 30 anos.

O plano de privatização prevê pagamento de 25% do valor de concessão e parcelamento do restante arrematado, com prazo de carência de cinco anos. Estão previstos R$ 800 milhões em investimentos pelo consórcio vencedor.

Com relação à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que administra do porto na capital, a tendência é que a concessão seja realizada somente no Terminal Especializado da Barra do Riacho, em Aracruz, e no terminal para granéis no Porto de Capuaba, em Vila Velha. No entanto, o modelo de concessão precisa passar por um estudo e não está descartada a privatização total da Codesa.