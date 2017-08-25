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Vitória

Governo prevê investimentos de R$ 800 mi em privatização do aeroporto

Leilão de concessão do terminal aéreo será em 2018, de acordo com o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Adalberto Vasconcelos. Período de concessão é de 30 anos

Publicado em 25 de Agosto de 2017 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 ago 2017 às 11:31
O consórcio que apresentar maior valor de outorga vencerá leilão de concessão do Aeroporto de Vitória, previsto para 2018. A privatização faz parte de um pacote de concessões anunciado pelo governo federal. O secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Adalberto Vasconcelos, afirmou à Rádio CBN Vitória que a concessão será por 30 anos.
O plano de privatização prevê pagamento de 25% do valor de concessão e parcelamento do restante arrematado, com prazo de carência de cinco anos. Estão previstos R$ 800 milhões em investimentos pelo consórcio vencedor.
Com relação à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que administra do porto na capital, a tendência é que a concessão seja realizada somente no Terminal Especializado da Barra do Riacho, em Aracruz, e no terminal para granéis no Porto de Capuaba, em Vila Velha. No entanto, o modelo de concessão precisa passar por um estudo e não está descartada a privatização total da Codesa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adalberto Santos de Vasconcelos - 25-08-17

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