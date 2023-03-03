Governo prevê câmeras em fardas da polícia militar no segundo semestre deste ano

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que 104 mortes foram evitadas em um ano em São Paulo devido ao uso de câmeras nas fardas. E o total de apreensão de armas cresceu 24%. No Espírito Santo, as câmeras corporais estão sendo implementadas, primeiro, na Polícia Penal. Setenta câmeras são disponibilizadas às 36 unidades prisionais. Os policiais penais são os inspetores penitenciários. Na Polícia Militar, o governador Renato Casagrande (PSB) já disse que "com certeza" os equipamentos também vão ser acoplados às fardas, mas sem prazo definido. No último dia 24, o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, publicou uma portaria que designa os membros da "Comissão de Implementação das câmeras corporais na PMES". O presidente do grupo é o subcomandante-geral, coronel Sérgio Pereira Ferreira. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, disse nesta sexta-feira (03) que trabalha com a possibilidade de no segundo semestre deste ano a corporação já contar com o uso dos equipamentos.