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Em Guarapari

Governo lança edital para revitalização do Radium Hotel; saiba como vai funcionar

Quem explica é Bruno Lamas, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 10:40

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

21 jan 2025 às 10:40
Hotel Radium em Guarapari será transformado em centro de inovação no turismo
Hotel Radium em Guarapari será transformado em centro de inovação no turismo Crédito: Chico Guedes-Arquivo AG/governo do ES
Um dos prédios mais emblemáticos de Guarapari, o Radium Hotel, vai ganhar obras de restauro e revitalização e será transformado em uma escola de turismo. O investimento previsto para as obras é de R$ 23,7 milhões. O valor está no edital de chamamento público lançado na última semana pelo governo do Espírito Santo. Segundo informações do governo do Estado, "as etapas do processo incluem o envio de propostas pelas OSC's até o dia 17 de fevereiro. A previsão de conclusão das obras é de 360 dias após a assinatura do Acordo de Colaboração, programada para o próximo dia 15 de abril". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, detalha o edital. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Bruno Lamas -21-01-25.mp3

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