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Governo inicia processo de concessão dos parques; entenda

O parque são Mata das Flores e Forno Grande, em Castelo; Paulo César Vinha, em Guarapari; Itaúnas, em Conceição da Barra; Pedra Azul, em Domingos Martins; e Cachoeira da Fumaça, entre Alegre e Ibitirama

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 11:20

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 jan 2024 às 11:20
Parque Estadual de Itaúnas
Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/IEMA ES
Foi informado no início deste mês sobre a contratação pelo Espírito Santo de uma consultoria para elaborar a modelagem do plano de concessão de parques estaduais. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou, no início de janeiro de 2024, a contratação da empresa Ernst & Young Global Limited para, então, estudar potencialidade e fragilidades dos parques e propor uma modelagem de concessão para a exploração econômica do uso público, como, por exemplo, áreas de recreação e área de visitação, que são áreas que podem ser valoradas economicamente. A Seama informa que os parques estaduais não serão privatizados.
"A Secretaria esclarece que não há nenhuma iniciativa de privatização dos parques estaduais. Os parques são ativos permanentes do Governo do Estado e que o processo de concessão não configura uma privatização", informa. Os parques Estaduais que são objeto do contrato para elaboração de modelagem são: Mata das Flores e Forno Grande, em Castelo; Paulo César Vinha, em Guarapari; Itaúnas, em Conceição da Barra; Pedra Azul, em Domingos Martins; e Cachoeira da Fumaça, situado entre os municípios de Alegre e Ibitirama. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Felipe Rigoni - 22-01-24

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