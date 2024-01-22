Governo inicia processo de concessão dos parques; entenda

Foi informado no início deste mês sobre a contratação pelo Espírito Santo de uma consultoria para elaborar a modelagem do plano de concessão de parques estaduais. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou, no início de janeiro de 2024, a contratação da empresa Ernst & Young Global Limited para, então, estudar potencialidade e fragilidades dos parques e propor uma modelagem de concessão para a exploração econômica do uso público, como, por exemplo, áreas de recreação e área de visitação, que são áreas que podem ser valoradas economicamente. A Seama informa que os parques estaduais não serão privatizados.
"A Secretaria esclarece que não há nenhuma iniciativa de privatização dos parques estaduais. Os parques são ativos permanentes do Governo do Estado e que o processo de concessão não configura uma privatização", informa. Os parques Estaduais que são objeto do contrato para elaboração de modelagem são: Mata das Flores e Forno Grande, em Castelo; Paulo César Vinha, em Guarapari; Itaúnas, em Conceição da Barra; Pedra Azul, em Domingos Martins; e Cachoeira da Fumaça, situado entre os municípios de Alegre e Ibitirama. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Felipe Rigoni - 22-01-24