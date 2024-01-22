Governo inicia processo de concessão dos parques; entenda

Foi informado no início deste mês sobre a contratação pelo Espírito Santo de uma consultoria para elaborar a modelagem do plano de concessão de parques estaduais. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) publicou, no início de janeiro de 2024, a contratação da empresa Ernst & Young Global Limited para, então, estudar potencialidade e fragilidades dos parques e propor uma modelagem de concessão para a exploração econômica do uso público, como, por exemplo, áreas de recreação e área de visitação, que são áreas que podem ser valoradas economicamente. A Seama informa que os parques estaduais não serão privatizados.