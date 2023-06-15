Governo federal autoriza projeto de duplicação da BR-262; DNIT explica

Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana Crédito: Fernando Madeira

O governo federal autorizou na última terça-feira (13) a elaboração dos projetos de adequação da BR-262 no Espírito Santo. Com investimento de R$ 22,2 milhões, a proposta engloba obras de duplicação e restauração do trecho de 180,6 quilômetros de pistas simples, entre o município de Viana, no Espírito Santo (km 15,9), e a divisa com Minas Gerais (km 196,5).

Juntamente também será elaborado o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Entre as soluções propostas na contratação para elaboração do projeto básico de engenharia, destacam-se a implantação de interseções em dois níveis, vias elevadas, passarelas para travessia de pedestres, túnel rodoviário para transposição de segmento de relevo extremamente acidentado e a duplicação das 17 pontes ao longo do trecho.

Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral substituto do DNIT, Fabrício de Oliveira Galvão, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!