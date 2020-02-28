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SEGURANÇA PÚBLICA

Governo faz nova proposta de reajuste para militares

Para soldados, o salário deve passar de R$ 2,7 mil para quase R$ 4 mil ao final de 2022

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 15:06

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

28 fev 2020 às 15:06
Uma nova proposta de reajuste salarial foi apresentada pelo governo do Estado para os servidores da área de segurança pública. Desta vez, foi oferecido um reajuste maior para os soldados, em torno de 40%. Para os militares com patente variando entre cabo a tenente seriam concedidos os 35% já oferecidos. De capitão a coronel, além de todos os policiais civis, inspetores penitenciários e agentes socioeducativos, o aumento previsto é de 30% até o final desta gestão estadual. Segundo o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, a proposta vai significar um impacto de R$ 600 milhões nas contas públicas ao final de 2022. Segundo ele, a proposta não ultrapassa os limites de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ouça!
Entrevista - Lucas Valadão - Tyago Hoffmann - 28-02-20

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