Governo faz nova proposta de reajuste para militares

Uma nova proposta de reajuste salarial foi apresentada pelo governo do Estado para os servidores da área de segurança pública. Desta vez, foi oferecido um reajuste maior para os soldados, em torno de 40%. Para os militares com patente variando entre cabo a tenente seriam concedidos os 35% já oferecidos. De capitão a coronel, além de todos os policiais civis, inspetores penitenciários e agentes socioeducativos, o aumento previsto é de 30% até o final desta gestão estadual. Segundo o secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, a proposta vai significar um impacto de R$ 600 milhões nas contas públicas ao final de 2022. Segundo ele, a proposta não ultrapassa os limites de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ouça!