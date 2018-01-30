Governo estuda novas concessões no ES e parcerias com empresas

Pelo menos quatro projetos de concessão à iniciativa privada ou parceria público privada (PPP) estão em estudo pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes). A concessão do Pavilhão de Carapina, localizado na Serra; Programa de universalização do saneamento básico de Cariacica; Projeto para reuso do esgoto tratado da estação de Camburi, na capital e o projeto de modernização da infraestrutura de identificação civil do estado são alguns dos projetos em estudo. Nesta edição do CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Faria de Azevedo, traz mais detalhes do tema. Confira!