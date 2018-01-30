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Governo estuda novas concessões no ES e parcerias com empresas

Um dos projetos seria a concessão do Pavilhão de Carapina, localizado na Serra

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 18:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 jan 2018 às 18:22
Pelo menos quatro projetos de concessão à iniciativa privada ou parceria público privada (PPP) estão em estudo pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes). A concessão do Pavilhão de Carapina, localizado na Serra; Programa de universalização do saneamento básico de Cariacica; Projeto para reuso do esgoto tratado da estação de Camburi, na capital e o projeto de modernização da infraestrutura de identificação civil do estado são alguns dos projetos em estudo. Nesta edição do CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Faria de Azevedo, traz mais detalhes do tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Eduardo Azevedo - 30-01-18.mp3

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