Governo espera concluir esta semana votação da previdência estadual

A Assembleia Legislativa deve concluir esta semana a votação dos últimos três projetos de lei complementar, encaminhados pelo governo do Estado e que tratam da reforma da Previdência dos servidores do Estado. As propostas atingem mais de 50 mil funcionários públicos que atualmente estão na ativa. Nesta terça-feira (17), em entrevista à rádio CBN Vitória, o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula, explicou que as mudanças seguem o que o foi garantido com a aprovação da Reforma da Previdência no Congresso Nacional.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Procurador Francisco de Paula - 17-12-19

O servidor que já está trabalhando para o governo estadual poderá se aposentar quando tiver 56 anos de idade (se mulher) e 61 anos (se homem). Também será necessário 30 anos de contribuição (se mulher) e 35 anos (se homem). Nos dois casos é preciso 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. O somatório da idade, tempo de contribuição deve ser, no mínimo, 86 pontos para mulheres e 96 para homens.

A partir de janeiro de 2020, a pontuação aumentará um ponto por ano até atingir 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Já a partir de janeiro de 2022, a idade mínima será de 57 anos para as mulheres e 62 para os homens.

A transição para professores é um pouco diferente. Se mulher, a aposentadoria pode ser pedida aos 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. Se homem, o benefício pode ser requerido aos 56 anos de idade e 30 de contribuição. A partir de janeiro de 2022, a idade sobre para 52 para mulheres e 57 para homens.

O somatório da idade e do tempo de contribuição será de 81 pontos para mulheres e 91 para homens. A partir de janeiro de 2020, subirá um ponto para cada ano, até atingir 92 pontos para mulheres e 100 pontos para homens.

Para o cálculo das aposentadorias será levada em consideração a média aritmética de 100% do período de contribuição. O valor do benefício corresponderá a 60% da média aritmética, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 ano de contribuição. Poderão ser excluídas da médias as contribuições que resultem em valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição. Ou seja, para eliminar as menores contribuições, os servidores deverão trabalhar além do período mínimo de contribuição.

REGRAS PARA O RECEBIMENTO DE PENSÃO

A família do servidor que morrer vai receber 50% do valor da aposentadoria que seria recebida pelo servidor caso ele fosse aposentado por incapacidade permanente. Para cada dependente o benefício receberá o aumento de 10% - tendo o limite de 100%. Caso exista algum dependente inválido, o valor da pensão passa para 100%.

MUDANÇAS PARA JUÍZES E PROMOTORES

O Poder Judiciário e o Ministério Público (MP-ES) ficam encarregados de realizar a elaboração, o processamento e o pagamento do benefício de aposentadoria dos Magistrados e dos membros do MP-ES, respectivamente. O pagamento será realizado por meio de descentralização orçamentária e financeira do Fundo Previdenciário dos respectivos órgãos.

PROFESSORES E POLICIAIS

Policiais civis e agentes penitenciários ou socioeducativos que ainda vão ingressar nas categorias poderão se aposentar aos 55 anos, com 30 de contribuição e 25 de efetivo exercício em cargo dessas carreiras para ambos os sexos. A regra vai valer para quem ainda vai ser contratação para os órgãos.

Já os atuais servidores terão direito à inatividade aos 52 anos de idade (se mulher), e 53 se homem - desde que cumprido um pedágio de que corresponda a 100% do período que faltava para a aposentadoria pelas regras anteriores.

Os novos professores só poderão se aposentar aos 60 anos, se homem, e 57, se mulher. Também é necessário 5 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério infantil, fundamental e médio, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo - válido para ambos os sexos.

APOSENTADORIA ESPECIAL