Governo do Rio pede ao Governo Federal construção de nova ferrovia até Vitória

O governo do Rio de Janeiro pedirá ao Ministério dos Transportes a concessão de três rodovias federais no estado e a construção de uma linha férrea de carga ligando o Rio a Vitória (ES). Segundo o secretário estadual de Transportes, Carlos Roberto Osório, os temas serão levados a uma reunião na próxima quarta-feira (8), com o ministro Antonio Carlos Rodrigues. Em entrevista (Agência Brasil), Osório também disse que "é uma ferrovia que será importantíssima para o nosso estado. Ela liga o porto de Sepetiba até o porto de Vitória, atendendo aos Portos do Rio, de Macaé e do Açu. Ela é fundamental para reforçar a vocação logística do Rio”.Mas quais são os benefícios para a logística do Espírito Santo? Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o doutor em Transportes e professor de Engenharia da Ufes, Rodrigo Rosa, revelou que a estrutura de portos capixabas precisa receber melhorias para não perder o escoamento de cargas para os portos do Rio, via nova ferrovia. Ele destaca que se os custos para os empresários capixabas forem mais vantajosos para trabalhar com o Rio, o Espírito Santo pode sair perdendo com essa nova ligação. Ouça e entenda a análise.