Cinco Pontes também terão videomonitoramento, segundo Fábio Damasceno

Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes Crédito: Fernando Madeira

A manutenção da Ponte Florentino Avidos, mais conhecida como Cinco Pontes, em Vitória, é alvo de um impasse entre o governo do Espírito Santo e prefeituras da Região Metropolitana da Grande Vitória. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES) tentou localizar o órgão responsável pela estrutura por meio de ofícios enviados entre junho e setembro deste ano, sem sucesso. Como consequência, duas pastas da administração estadual foram notificadas pela Corte de Contas para que se manifestem em um prazo de 15 dias. Na última semana, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, afirmou que o governo estadual vai assumir a gestão da Ponte.



“Conversei com o governador Renato Casagrande, tomamos a decisão de a Secretaria de Mobilidade assumir a gestão das Cinco Pontes. Já estou mandando uma equipe agora de manhã, inclusive é a equipe da Ceturb Rodovias, que também cuida da Terceira Ponte, para fazer uma análise. Vamos elaborar um projeto para refazer aquela calçada. São placas de concreto que acabam se desprendendo. Vamos fazer uma avaliação para implantar uma calçada contínua. Vamos fazer agora, definitivamente, as obras das Cinco Pontes”, declarou Fabio Damasceno na última quarta-feira (22).

Questionado se o governo estadual não poderia ter assumido a gestão da ponte antes, o secretário justificou que a estrutura tinha um “problema jurídico”, uma vez que não fazia parte do patrimônio do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Fábio Damasceno fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!