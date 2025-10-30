Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cinco Pontes também terão videomonitoramento, segundo Fábio Damasceno
Mobilidade

Cinco Pontes também terão videomonitoramento, segundo Fábio Damasceno

Ouça os detalhes com o Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

Publicado em 30 de Outubro de 2025 às 11:12

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 out 2025 às 11:12
Cinco Pontes
Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes Crédito: Fernando Madeira
A manutenção da Ponte Florentino Avidos, mais conhecida como Cinco Pontes, em Vitória, é alvo de um impasse entre o governo do Espírito Santo e prefeituras da Região Metropolitana da Grande Vitória. Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCES) tentou localizar o órgão responsável pela estrutura por meio de ofícios enviados entre junho e setembro deste ano, sem sucesso. Como consequência, duas pastas da administração estadual foram notificadas pela Corte de Contas para que se manifestem em um prazo de 15 dias. Na última semana, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, afirmou que o governo estadual vai assumir a gestão da Ponte.
“Conversei com o governador Renato Casagrande, tomamos a decisão de a Secretaria de Mobilidade assumir a gestão das Cinco Pontes. Já estou mandando uma equipe agora de manhã, inclusive é a equipe da Ceturb Rodovias, que também cuida da Terceira Ponte, para fazer uma análise. Vamos elaborar um projeto para refazer aquela calçada. São placas de concreto que acabam se desprendendo. Vamos fazer uma avaliação para implantar uma calçada contínua. Vamos fazer agora, definitivamente, as obras das Cinco Pontes”, declarou Fabio Damasceno na última quarta-feira (22).
Questionado se o governo estadual não poderia ter assumido a gestão da ponte antes, o secretário justificou que a estrutura tinha um “problema jurídico”, uma vez que não fazia parte do patrimônio do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Fábio Damasceno fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fábio Damasceno - 30-10-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados