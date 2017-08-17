Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Governo do Estado avalia privatização do Aeroporto de Vitória

Como a proposta de privatização é avaliada pelo Governo do Estado? Quais os possíveis impactos da proposta para a economia estadual?

Publicado em 17 de Agosto de 2017 às 19:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 ago 2017 às 19:41
O governo federal bateu o martelo e decidiu conceder a operação e administração do novo aeroporto de Vitória à iniciativa privada. A expectativa é que, assim que a obra for concluída - o que está previsto para dezembro deste ano -, o terminal já passe imediatamente ao controle da empresa que vencer o leilão a ser preparado em breve pelo governo. O anúncio foi feito na última quarta-feira (16), em Brasília, pela senadora Rose de Freitas (PMDB), que já vinha conduzindo essas articulações junto ao Executivo Federal e selou as últimas conversas com o Planalto no dia de hoje, conforme informações de A Gazeta.
Mas, afinal, com essa proposta de privatização é avaliada pelo Governo do Estado? Quais os possíveis impactos da proposta para a economia estadual? Quem avalia o cenário é o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo Azevedo. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - José Eduardo Azeredo - 17-08-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações
Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados