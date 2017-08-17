Governo do Estado avalia privatização do Aeroporto de Vitória

O governo federal bateu o martelo e decidiu conceder a operação e administração do novo aeroporto de Vitória à iniciativa privada. A expectativa é que, assim que a obra for concluída - o que está previsto para dezembro deste ano -, o terminal já passe imediatamente ao controle da empresa que vencer o leilão a ser preparado em breve pelo governo. O anúncio foi feito na última quarta-feira (16), em Brasília, pela senadora Rose de Freitas (PMDB), que já vinha conduzindo essas articulações junto ao Executivo Federal e selou as últimas conversas com o Planalto no dia de hoje, conforme informações de A Gazeta.