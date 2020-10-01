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Governo do ES vai recorrer de liminar que suspendeu aulas presenciais

Ouça entrevista com o Procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 out 2020 às 11:18
A Procuradoria Geral do Estado vai recorrer nesta quinta-feira (01) da liminar que suspendeu a volta às aulas presenciais na rede particular do Espírito Santo, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula. O retorno das atividades estava autorizado pelo governo do Estado a partir do próximo dia 5, mas foi barrado pela Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª região, em decisão nesta quarta-feira (30), determinou a suspensão da volta às aulas enquanto não houver a garantia de que as instituições de ensino estão de fato preparadas para receber os alunos da educação infantil ao ensino médio. As restrições para funcionamento presencial, impostas desde março devido à Covid-19, haviam sido retiradas há apenas cinco dias.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo de Paula - 01-10-20

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