Governo do ES vai recorrer de liminar que suspendeu aulas presenciais

A Procuradoria Geral do Estado vai recorrer nesta quinta-feira (01) da liminar que suspendeu a volta às aulas presenciais na rede particular do Espírito Santo, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula. O retorno das atividades estava autorizado pelo governo do Estado a partir do próximo dia 5, mas foi barrado pela Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª região, em decisão nesta quarta-feira (30), determinou a suspensão da volta às aulas enquanto não houver a garantia de que as instituições de ensino estão de fato preparadas para receber os alunos da educação infantil ao ensino médio. As restrições para funcionamento presencial, impostas desde março devido à Covid-19, haviam sido retiradas há apenas cinco dias.