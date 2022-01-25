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Risco Moderado

Governo do ES vai propor passaporte da vacina por clientes também em bares e restaurantes

Reunião com representantes do setor será às 18 horas desta terça-feira (25)

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:41

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

25 jan 2022 às 12:41
Certificado de vacinação, passaporte da vacina
Certificado de vacinação, passaporte da vacina Crédito: Pixabay
Na tarde desta terça-feira (25), às 18h, o governo do Estado fará uma reunião com representantes do setor de eventos, entretenimento e gastronômico, para propor ações que possam ajudar no controle da transmissão do novo coronavírus no Estado. Entre elas, está a adoção da apresentação do passaporte da vacina também para bares e restaurantes. Cinco cidades capixabas estão no Risco Moderado para a transmissão da Covid-19: Vila Velha e Serra, na Grande Vitória; Sooretama, no Norte; e Mantenópolis e Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado. A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, fala sobre o assunto em entrevista à CBN Vitória! Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Lenise Loureiro - 25-01-22

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