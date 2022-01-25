Governo do ES vai propor passaporte da vacina por clientes também em bares e restaurantes

Na tarde desta terça-feira (25), às 18h, o governo do Estado fará uma reunião com representantes do setor de eventos, entretenimento e gastronômico, para propor ações que possam ajudar no controle da transmissão do novo coronavírus no Estado. Entre elas, está a adoção da apresentação do passaporte da vacina também para bares e restaurantes. Cinco cidades capixabas estão no Risco Moderado para a transmissão da Covid-19: Vila Velha e Serra, na Grande Vitória; Sooretama, no Norte; e Mantenópolis e Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado. A secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, fala sobre o assunto em entrevista à CBN Vitória! Acompanhe!