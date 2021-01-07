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VACINA CONTRA COVID

Governo do ES está em negociação com, pelo menos, cinco laboratórios

A informação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 14:30

Publicado em 

07 jan 2021 às 14:30
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o governo capixaba está em busca de vacinas contra a Covid-19 para imunizar a população caso haja falhas por parte do Governo Federal. Uma das indústrias farmacêuticas que o Espírito Santo mantém conversas é a chinesa Sinopharm, concorrente do laboratório Sinovac, também da China, que desenvolveu a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. 
"Temos contato com diversas indústrias. A vacina da Sinopharm já foi autorizada para uso na China e temos aí então o contato estabelecido e a relação feita com a embaixada da China", comentou o secretário que citou pelo menos cinco: "Moderna, Pfizer, Sinopharm, Butantan (que mantém parceria com a Sinovac), temos mantido contato na Itália também (...) O Estado do Espírito Santo tem se empenhado e mobilizado para conseguir vacinas para imunizar a população capixaba. O capixaba pode ficar tranquilo: não vamos falhar". Acompanhe a entrevista.
 

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