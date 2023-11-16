Governo do ES assume serviços da Terceira Ponte até nova concessão

Os principais serviços oferecidos aos usuários da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol serão assumidos pelo governo do Estado após a saída da concessionária Rodosol, no próximo dia 21 de dezembro. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) foi contratada para realizar um estudo que vai definir uma nova modelagem para a criação da concessão. Somente após o término será determinado o edital da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, que só deve ser concluído em 2024.
Com a futura concessão, os preços dos pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol devem mudar. Os estudos da Fipe vão determinar quais são os novos valores. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica como vai funcionar o novo modelo de administração. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Fábio Damasceno - 16-11-23