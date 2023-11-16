Governo do ES assume serviços da Terceira Ponte até nova concessão

Os principais serviços oferecidos aos usuários da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol serão assumidos pelo governo do Estado após a saída da concessionária Rodosol, no próximo dia 21 de dezembro. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) foi contratada para realizar um estudo que vai definir uma nova modelagem para a criação da concessão. Somente após o término será determinado o edital da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, que só deve ser concluído em 2024.