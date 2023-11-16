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Mudanças

Governo do ES assume serviços da Terceira Ponte até nova concessão

Secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica como vai funcionar o novo modelo de administração

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 18:01

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

16 nov 2023 às 18:01
Nova configuração de pistas da Terceira Ponte
Pistas Crédito: Vitor Jubini
Os principais serviços oferecidos aos usuários da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol serão assumidos pelo governo do Estado após a saída da concessionária Rodosol, no próximo dia 21 de dezembro. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) foi contratada para realizar um estudo que vai definir uma nova modelagem para a criação da concessão. Somente após o término será determinado o edital da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, que só deve ser concluído em 2024.
Com a futura concessão, os preços dos pedágios da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol devem mudar. Os estudos da Fipe vão determinar quais são os novos valores. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica como vai funcionar o novo modelo de administração. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Fábio Damasceno - 16-11-23

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