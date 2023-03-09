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Economia

Governo do ES anuncia reajuste de 5% para servidores públicos

E sindicato já alerta para estado de greve da categoria

Publicado em 09 de Março de 2023 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mar 2023 às 11:48
Inflação está corroendo salário dos brasileiros
salário dos brasileiros Crédito: Freepik
O governo do Espírito Santo anunciou, nesta semana, a concessão de um reajuste linear de 5% no salário dos servidores públicos estaduais. O reajuste será concedido a partir de abril deste ano. Segundo o Executivo estadual, a ação contemplará mais de 95 mil profissionais, entre ativos (efetivos, comissionados e designação temporária), aposentados e pensionistas. O projeto de Lei com a proposta será encaminhado até final deste mês para a análise da Assembleia Legislativa do Estado (Ales). O cálculo que definiu o percentual levou em conta o comportamento da receita do Estado, de modo a reajustar os rendimentos dos servidores sem comprometer o equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas. O último aumento do funcionalismo aconteceu em fevereiro do ano passado, quando os servidores tiveram um reajuste linear de 6%. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Calmon - 09-03-23.mp3
O OUTRO LADO
Em Assembleia Geral Unificada realizada na última terça-feira (7), os servidores aprovaram por unanimidade a decretação de Estado de Greve. "De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos), mais uma vez o governo não honrou com seu compromisso de recuperar as perdas salariais dos servidores públicos estaduais. E que pelo contrário, com o anúncio de reajuste de apenas 5%, contribui para aumentar as perdas salariais já que esse índice sequer irá repor a inflação acumulada desde fevereiro 2022, data do último reajuste". Ouça entrevista com o presidente do Sindipúblicos, Iran Caetano. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Iran Caetano - 09-03-23.mp3

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