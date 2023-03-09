Governo do ES anuncia reajuste de 5% para servidores públicos

O governo do Espírito Santo anunciou, nesta semana, a concessão de um reajuste linear de 5% no salário dos servidores públicos estaduais. O reajuste será concedido a partir de abril deste ano. Segundo o Executivo estadual, a ação contemplará mais de 95 mil profissionais, entre ativos (efetivos, comissionados e designação temporária), aposentados e pensionistas. O projeto de Lei com a proposta será encaminhado até final deste mês para a análise da Assembleia Legislativa do Estado (Ales). O cálculo que definiu o percentual levou em conta o comportamento da receita do Estado, de modo a reajustar os rendimentos dos servidores sem comprometer o equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas. O último aumento do funcionalismo aconteceu em fevereiro do ano passado, quando os servidores tiveram um reajuste linear de 6%. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, fala sobre o assunto.