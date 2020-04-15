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COVID-19

Governo diz que não cogita abertura geral e irrestrita do comércio

Ouça entrevista com o secretário de Estado do Governo, Tyago Hoffmann

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 10:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 abr 2020 às 10:20
"Não estamos cogitando abertura geral e irrestrita do comércio". As palavras são do secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, em entrevista nesta quarta-feira (15) à rádio CBN Vitória. Ele aponta que o governo está definindo um regramento específico para que o ato de abertura não contribua para o avanço da Covid-19, principalmente na Grande Vitória, que reúne mais de 80% dos casos confirmados da doença.
Reuniões com diferentes setores acontecem nesta quarta (15) e quinta (16). 
No Estado, o comércio considerado não essencial está fechado desde o dia 21 de março, como uma das medidas para conter o avanço da pandemia da Covid-19. No último dia 6, uma flexibilização permitiu a abertura de lojas de material de construção, de peças automotivas e de chocolate, em horários limitados.
Com o atual decreto sendo válido até o próximo domingo (19), o governo estadual tem até o final desta semana para definir o que será flexibilizado. Acompanhe detalhes da entrevista!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffman - 15-04-20

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