Governo diz que não cogita abertura geral e irrestrita do comércio

"Não estamos cogitando abertura geral e irrestrita do comércio". As palavras são do secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, em entrevista nesta quarta-feira (15) à rádio CBN Vitória. Ele aponta que o governo está definindo um regramento específico para que o ato de abertura não contribua para o avanço da Covid-19, principalmente na Grande Vitória, que reúne mais de 80% dos casos confirmados da doença.

Reuniões com diferentes setores acontecem nesta quarta (15) e quinta (16).

No Estado, o comércio considerado não essencial está fechado desde o dia 21 de março, como uma das medidas para conter o avanço da pandemia da Covid-19. No último dia 6, uma flexibilização permitiu a abertura de lojas de material de construção, de peças automotivas e de chocolate, em horários limitados.

Com o atual decreto sendo válido até o próximo domingo (19), o governo estadual tem até o final desta semana para definir o que será flexibilizado. Acompanhe detalhes da entrevista!