Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MOBILIDADE

Governo detalha projeto para ampliação da Reta do Aeroporto

O projeto prevê a construção de mais uma faixa de cada de lado e a necessidade de um túnel ou de um elevado - para ligar a BR aos bairros de Fátima e Jardim Carapina, na Serra

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 13:43

Publicado em 

16 jan 2020 às 13:43
Nesta semana o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que as obras de ampliação das faixas da Reta do Aeroporto começam no segundo semestre de 2020. Dessa maneira, o trânsito diário deve ganhar uma dinâmica diferente ainda neste ano. É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou, agora, com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do Espírito Santo, Fábio Damasceno. A obra só começara após a estadualização do trecho que, por enquanto, está sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Segundo o governo do Estado, o projeto prevê a construção de mais uma faixa de cada de lado. O governador disse que um estudo vai apontar a necessidade de um túnel ou de um elevado – para ligar a BR aos bairros de Fátima e Jardim Carapina – na via que liga a Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, à BR 101, em Carapina, na Serra. Além disso, o edital da obra, com informações sobre o projeto, deve ser publicado até março deste ano. De acordo com Casagrande, as obras serão executadas com recursos próprios e financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Fábio Damasceno - 16-01-20
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados