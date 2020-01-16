Governo detalha projeto para ampliação da Reta do Aeroporto

Nesta semana o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que as obras de ampliação das faixas da Reta do Aeroporto começam no segundo semestre de 2020. Dessa maneira, o trânsito diário deve ganhar uma dinâmica diferente ainda neste ano. É sobre esse assunto que a CBN Vitória conversou, agora, com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) do Espírito Santo, Fábio Damasceno. A obra só começara após a estadualização do trecho que, por enquanto, está sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Segundo o governo do Estado, o projeto prevê a construção de mais uma faixa de cada de lado. O governador disse que um estudo vai apontar a necessidade de um túnel ou de um elevado – para ligar a BR aos bairros de Fátima e Jardim Carapina – na via que liga a Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, à BR 101, em Carapina, na Serra. Além disso, o edital da obra, com informações sobre o projeto, deve ser publicado até março deste ano. De acordo com Casagrande, as obras serão executadas com recursos próprios e financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Confira!