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Governo decreta estado de atenção para economia de água no ES

Ouça entrevista com o diretor técnico da Agência Estadual de Recursos Hídricos, José Roberto Jorge

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 nov 2023 às 10:48
Torneira, água, escassez de água
Torneira, água, escassez de água Crédito: Pexels
A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) declarou nesta quarta-feira (22) o chamado estado de atenção, ou seja, a adoção de uma série de medidas para enfrentar a escassez de água em todo o Espírito Santo. A resolução de Estado de Atenção sobre a situação hídrica no Estado é considerando à ameaça de prolongamento da escassez hídrica em rios de domínio do Estado. Segundo a Agência, "trata-se de recomendações para as companhias públicas e privadas de saneamento e serviços autônomos municipais de água e esgoto, prefeituras municipais, indústrias, agricultura e órgãos licenciadores". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor técnico da Agerh, José Roberto Jorge, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - José Roberto Jorge - 22-11-23.mp3

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