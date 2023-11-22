Governo decreta estado de atenção para economia de água no ES

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) declarou nesta quarta-feira (22) o chamado estado de atenção, ou seja, a adoção de uma série de medidas para enfrentar a escassez de água em todo o Espírito Santo. A resolução de Estado de Atenção sobre a situação hídrica no Estado é considerando à ameaça de prolongamento da escassez hídrica em rios de domínio do Estado. Segundo a Agência, "trata-se de recomendações para as companhias públicas e privadas de saneamento e serviços autônomos municipais de água e esgoto, prefeituras municipais, indústrias, agricultura e órgãos licenciadores". Em entrevista à CBN Vitória, o diretor técnico da Agerh, José Roberto Jorge, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!