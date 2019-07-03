Governo anuncia primeira secretaria que migrará para o Centro

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, anunciou o resultado do chamamento público do projeto que contempla a constituição do Centro Administrativo do Estado no Centro de Vitória. A iniciativa foi anunciada em janeiro deste ano, após o governador Renato Casagrande decretar a contenção de gastos. Além da economia, o foco é otimizar o uso dos imóveis e valorizar o Centro da Capital.

A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que atualmente fica em um espaço alugado em um shopping de Vila Velha, deve ser a primeira secretaria a migrar. O contrato de locação foi assinado nesta quarta-feira (3), e o espaço, no Edifício Ames, deve passar por obras de adequação nas próximas semanas. A economia anual prevista com a migração da Sedurb é de cerca de R$ 280 mil.

O segundo órgão que será transferido para o Centro de Vitória deve ser o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), que atualmente se localiza na Mata da Praia. As negociações estão em andamento com o proprietário do imóvel da antiga C&A, no edifício Trade Center. A economia anual, neste caso, deve superar R$ 850 mil. Quem conta os detalhes da negociação e os trâmites para a migração dos órgãos é a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.