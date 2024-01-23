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Nova Indústria Brasil (NIB)

Governo anuncia nova política para desenvolvimento da indústria; Findes analisa

Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes),  fala sobre o assunto

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 11:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 jan 2024 às 11:33
Viminas; indústria de vidro
Nova Indústria Brasil (NIB) pretende estimular o desenvolvimento do país até 2033 Crédito: Divulgação
O governo federal aprovou um plano de ações para estimular o desenvolvimento do setor industrial brasileiro. Chamado Nova Indústria Brasil (NIB), o plano tem, como centro, metas e ações que, até 2033, pretendem estimular o desenvolvimento do país por meio de estímulos à inovação e à sustentabilidade em áreas estratégicas para investimento. O montante será gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Na prática, define o governo como principal indutor do desenvolvimento do setor. No documento, o Executivo afirma que a nova política industrial também é uma resposta a um processo de desindustrialização do Brasil e ao baixo desenvolvimento e exportação de produtos com complexidade tecnológica. Em entrevista à CBN Vitória, a presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Cris Samorini - 23-01-24

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